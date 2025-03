João Fonseca supera Hugo Gaston e está na semifinal em Phoenix

João Fonseca deu mais um passo importante em sua campanha no Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. Na noite desta sexta-feira, o brasileiro ? campeão do ATP 250 de Buenos Aires ? passou pelas quartas de final do torneio ao bater o francês Hugo Gaston.

Dominante desde o começo da partida, João Fonseca ? número 80 do mundo ? superou o rival por 2 sets a 0. As parciais do confronto foram de 6/4 e 6/4.

Na próxima etapa, João Fonseca irá testar seu talento contra um ex-top 5 do mundo. Ele enfrentará o japonês Kei Nishikori, de 35 anos, que já chegou a número 4 do mundo e ocupa atualmente a 76ª colocação.

A outra vaga na final em Phoenix será disputada entre o português Nuno Borges e o cazaque Alexander Bublik.