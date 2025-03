Hulk revela rompimento no tendão: 'Não sei se falei demais'

Após a conquista do Campeonato Mineiro pelo Atlético-MG, Hulk revelou que sofreu rompimento no tendão e por isso atuou apenas no final do duelo da decisão.

O que aconteceu

O atacante camisa 7 entrou já nos 45 minutos do segundo tempo, e explicou a lesão sofrida que o deixou fora da titularidade. Hulk se lesionou na partida contra o Tombense pelo Campeonato Mineiro e ficou de fora, inclusive, do jogo de ida da finalíssima.

Foi uma lesão um pouco estranha que não é comum de um jogador. Foi um lance besta que o jogador dá uma pancada na minha coxa aqui, acabo rodando por cima do quadril e tem uma lesão num músculo que pouco se usa, e acabou rompendo o músculo do tendão. Não sei nem se estou falando demais aqui, mas graças a Deus conseguimos recuperar muito bem. A equipe médica do Galo dispensa comentários, profissionais de altíssimo nível. Hulk, ao Premiere

"Mais difícil que estar no campo, competindo, correndo e suando, é estar no banco ou na arquibancada", disse o capitão do Galo. "A gente acaba sofrendo mais, não tem como não querer participar. Mesmo sem estar dentro de campo, a gente de fora participa bastante. O mais importante é essa união, quem está fora está torcendo para quem está tendo aquela oportunidade".

Hulk ainda agradeceu a torcida do Atlético-MG pelo apoio e respeito, e prometeu honrar a camisa do Galo: "Gratidão a toda a massa atleticana pelo carinho, pelo respeito que tem, não só por mim, mas por todos os profissionais, aos meus familiares também. Não tem como não ter gratidão, eu amo vestir essa camisa, vou sempre honrar dando meu sangue por esse time e levar alegria para todos eles, que eles merecem demais".

O Atlético foi derrotado pelo América-MG no jogo de volta por 1 a 0, mas venceu o primeiro jogo e conquistou o hexa do torneio. Na primeira partida, o Galo superou o rival atuando em casa por 4 a 0, mas não conseguiu vencer novamente no Mineirão com mando do Coelho.