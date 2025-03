Hulk celebra artilharia do Mineiro pelo 4° ano seguido e agradece DM do Atlético-MG por retorno em final

O Atlético-MG levantou seu sexto título consecutivo do Campeonato Mineiro, neste sábado. O Galo perdeu por 1 a 0 do América-MG, mas faturou a taça no agregado, após vantagem de 4 a 0 construída no primeiro jogo. Artilheiro do Estadual, o atacante Hulk celebrou o retorno aos gramados depois de uma lesão que o tirou da primeira final e celebrou a conquista de mais uma taça.

"Não tenho nem o que dizer sobre a artilharia, só agradecer aos meus companheiros, todos que passaram por aqui. Espero continuar escrevendo uma linda história com esse clube que tanta importância tem na minha vida, não só profissional, mas pessoal também", disse ao Premiere.

Com isso, Hulk tornou-se o primeiro jogador na era profissional do Campeonato Mineiro a conquistar o posto de artilheiro pelo quarto ano consecutivo. Hulk foi artilheiro do Estadual em 2022 (10 gols), 2023 (sete gols), 2024 (sete gols) e 2025 (sete gols).

Na semifinal do Mineiro, vencida pelo Atlético-MG, por 2 a 0, Hulk acabou sofrendo uma lesão muscular na coxa direita durante partida contra Tombense. O atacante explicou o tipo da lesão e agradeceu aos profissionais do Departamento Médico que o ajudaram na recuperação a tempo de estar em campo na decisão.

Hulk começou no banco, mas foi acionado por Cuca na reta final do segundo tempo, entrando na vaga de Rony, que começou os dois jogos da decisão como titular e marcou um gol. Hulk encerra o Mineiro de 2025 com sete bolas na rede, sendo o artilheiro do torneio.

"Foi uma lesão um pouquinho estranha, um lance besta em que o jogador da Tombense me dá uma pancada na coxa e acabei rodando por cima do quadril. Tive uma lesão no músculo que pouco se usa e acabou rompendo o músculo do tendão. Conseguimos recuperar muito bem. A equipe médica do Galo dispensa comentários, de alto nível, não à toa são da Seleção. A gente fica feliz quando encontra profissionais assim que nos ajudam a voltar o mais rápido possível. Estou muito feliz por ter entrando em campo hoje, queria comemorar com eles porque fora a gente fica mais ansioso", declarou.

"Mais difícil do que estar em campo competindo, correndo, suando é estar no banco ou na arquibancada. Fico roendo as unhas. cada lance agente fica querendo dar aquela ajudinha para o companheiro chegar e fazer o gol. Não tem como não participar. mesmo fora, a gente participa bastante. O mais importante é essa união: quem está fora, torce para quem está tendo oportunidade, quem sai torce para o outro que esta entrando. isso é muito importante no grupo e a gente procura zelar por isso para que se estenda e faça parte dessa família", finalizou Hulk.