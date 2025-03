F1: Hamilton roda, e Norris é pole position na Austrália; Bortoleto é 15º

Lando Norris, da McLaren, será o pole position no GP da Austrália de F1, o primeiro do ano, com o tempo de 1min15s096. O piloto britânico largará da primeira posição pela décima vez na carreira.

O que aconteceu

Oscar Piastri, em segundo, completou a dobradinha da McLaren no treino. Max Verstappen, da Red Bull, ficou com a terceira posição.

Gabriel Bortoleto vai largar na 15ª posição. O piloto brasileiro da Sauber avançou no Q1, mas errou na segunda parte do treino e ficou na última colocação entre os carros que passaram para o Q2.

Lewis Hamilton fechou o treino com a sétima melhor volta. No primeiro treino classificatório pela Ferrari, o heptacampeão mundial chegou a rodar no Q2, mas segurou o carro na pista e se manteve na briga pela pole até a fase final.

O GP da Austrália é na madrugada deste domingo (16). Os carros voltam ao circuito de Albert Park, em Melbourne, a partir de 1h (de Brasília).

Como foi o Q1

Lando Norris fez o melhor tempo da primeira parte do treino. O piloto britânico da McLaren deu demonstrações desde o início de que brigaria pela pole position.

Gabriel Bortoleto foi o último a garantir uma vaga no Q2. Com o tempo já esgotado, o brasileiro conseguiu uma marca apenas 0s009 abaixo de Kimi Antonelli, da Mercedes, para seguir na segunda fase da classificação.

Gabriel Bortoleto, durante os treinos, no GP da Austrália Imagem: GP da Austrália: Como foi o treino que definiu o grid de classificação

Oliver Bearman, da Haas, não conseguiu registrar tempo. O piloto britânico, que sofreu um acidente durante os treinos livres, teve um problema na caixa de câmbio.

Kimi Antonelli (Mercedes), em 16º, Nico Hulkenberg (Sauber), em 17º, Liam Lawson (Red Bull), em 18º, Esteban Ocon (Haas), em 19°, e Oliver Bearman (Haas), em 20º, fizeram os piores tempos. Eles não avançaram ao Q2.

Como foi o Q2

A McLaren dominou a segunda parte do treino. Oscar Piastri liderou a maior parte do Q2, mas acabou superado pelo companheiro Lando Norris nos segundos finais.

Lewis Hamilton perdeu o controle de sua Ferrari no final da segunda parte do treino. O piloto britânico chegou a rodar e a ficar na contramão na pista, mas não danificou o carro. Ele avançou para o Q3 com o sexto melhor tempo.

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, durante treino do GP da Austrália Imagem: Paul Crock / AFP

Na última chance de baixar seu tempo, Gabriel Bortoleto também perdeu o controle da Sauber. O brasileiro não chegou a rodar ou sair da pista, mas só levou o carro de volta para os boxes depois do ocorrido. Ele terminou em 15º.

Isack Hadjar (Racing Bulls), em 11º, Fernando Alonso (Aston Martin), em 12º, Lance Stroll (Aston Martin), em 13º, Jack Doohan (Alpine), em 14°, e Gabriel Bortoleto (Sauber), em 15º, fizeram os piores tempos. Eles não avançaram ao Q3.

Veja o grid de classificação completo para o GP da Austrália: