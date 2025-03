Giro: Chapecoense e Avaí empatam jogo de ida da final do Catarinense

Chapecoense e Avaí duelaram pela primeira vez pela final do Campeonato Catarinense neste sábado, no Estádio Municipal Josué Annoni, em Xanxerê. As equipes protagonizaram um grande jogo e empataram em 2 a 2. Mário Sérgio e Marcinho marcaram para os mandantes, e Mário Sérgio Valério fez os dois gols dos visitantes.

O segundo confronto da decisão está marcado para o próximo sábado, na Ressacada, em Florianópolis. A bola para a partida a partir das 16h30 (de Brasília).

A Chapecoense fez um gol relâmpago, logo no primeiro minuto da partida. Após cruzamento da esquerda, a defesa do Avaí não conseguiu cortar a bola, que sobrou para Mário Sérgio. O atacante bateu para defesa do goleiro, mas a bola ultrapassou a linha do gol. 1 a 0 para os mandantes.

Naturalmente, o Avaí se lançou ao ataque e se recuperou na partida. Aos 23 minutos, veio o empate. Após cobrança de falta na área e bate-rebate, Mário Sérgio recebeu e mandou para o fundo do gol. O VAR revisou o lance e, depois de sete minutos, confirmou o tento.

A Chape não se intimidou e retomou a vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 48 já nos acréscimos. Marcinho aproveitou passe na direita, invadiu a área e bateu cruzado na saída do goleiro.

Autor do primeiro gol, Mário Sérgio deixou tudo igual de novo na reta final do clássico. Aos 35 minutos, ele dominou lançamento na esquerda, cortou para o meio e bateu de pé direito no cantinho.

Londrina vence o Operário-PR na ida da semi do Paranaense

O Londrina levou a melhor no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. Neste sábado, a equipe visitou e venceu o Operário-PR, por 1 a 0, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Pablo marcou o único gol do confronto.