Fortaleza x Ceará: prováveis escalações e onde assistir a final do Cearense

O Campeonato Cearense terá o confronto de ida da final sendo disputado neste sábado. Fortaleza e Ceará duelam às 16h30 (de Brasília), no Castelão.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da Tv Verdes Mares, Goat e TVC.

O Tricolor chega embalado para o jogo. O elenco teve a semana livre e vem de uma série positiva nas últimas partidas.

Já o Vozão avançou com sofrimento no meio de semana na Copa do Brasil. No entanto, os alvinegros fizeram uma ótima campanha no Estadual.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:



Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Titi, Kuscevic e Bruno Pacheco; Martínez, Pol Fernández e Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Lucero



Técnico: Juan Vojvoda

Ceará: Bruno Ferreira; Dieguinho, Fabiano Souza, Marllon e Ramon Menezes; Matheus Bahia, Lourenço e Lucas Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Raul (Galeano)



Técnico: Léo Condé

ARBITRAGEM



Rodrigo José Pereira de Lima será o árbitro do confronto.