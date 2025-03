8 finais e 4 campeões: o que está em jogo pelos Estaduais no fim de semana

O fim de semana definirá os primeiros campeões estaduais de 2025. Os Campeonatos Alagoano, Carioca, Gaúcho e Mineiro terminam entre hoje e amanhã, enquanto outros quatro darão o pontapé inicial para saber quem ficará com a taça.

Para ser campeão

Alagoano

Após empate por 2 a 2, CRB e ASA fazem o segundo jogo da final neste sábado, às 16h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió. O CRB é o atual campeão estadual, enquanto o ASA ficou com a taça pela última vez em 2011.

Carioca

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 e pode chegar ao 38º título carioca neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Do outro lado, o Flu tenta uma virada para conseguir o 33º estadual.

Gaúcho

Grêmio e Inter definem o campeão gaúcho de 2025 neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. O Colorado saiu na frente, venceu por 2 a 0 e está próximo de encerrar um jejum de oito anos. Por outro lado, o Tricolor precisa de uma virada fora de casa para ser octacampeão consecutivo.

Mineiro

O Atlético-MG deve confirmar o hexacampeonato mineiro. Após golear o América-MG por 4 a 0 no jogo de ida, no Mineirão, o Galo reencontra o Coelho neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

Jogos de ida

Baiano

Bahia e Vitória fazem a final estadual pela 31ª vez, e jogam neste domingo, às 18h (de Brasília). A partida de volta acontece no dia 23 (domingo), às 16h (de Brasília). O Bahia é o maior campeão, com 50 títulos, mas o Vitória é o atual detentor da taça.

Catarinense

Chapecoense e Avaí se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no José Annoni, pelo primeiro jogo da final catarinense. O Avaí não é campeão estadual desde 2021, enquanto a Chape não fica com a taça desde 2020.

Cearense

Empatados em número de títulos estaduais, com 46 cada, Fortaleza e Ceará se enfrentam no Castelão, às 16h30 (de Brasília), deste sábado pelo primeiro jogo da final. A volta acontece no dia 22, sábado. O Ceará é o atual campeão, encerrando uma sequência de cinco taças do Fortaleza.

Paulista

Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro jogo da final neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Alviverde é o atual tricampeão, enquanto o Alvinegro tenta levantar a taça pela primeira vez desde 2019.

Agenda do fim de semana

Sábado (15)

16h (de Brasília) - CRB x ASA *

16h30 - Fortaleza x Ceará

16h30 - América-MG x América-MG*

16h30 - Chapecoense x Avaí

Domingo (16)

16h - Flamengo x Fluminense*

16h - Inter x Grêmio*

18h - Bahia x Vitória

18h30 - Palmeiras x Corinthians

* Define o título estadual