Félix Torres e Romero, do Corinthians, são convocados por Equador e Paraguai para jogos das Eliminatórias

Neste sábado, o Corinthians recebeu a notícia de que dois de seus atletas foram convocados por suas seleções para compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O zagueiro Félix Torres e o atacante Ángel Romero foram chamados por Equador e Paraguai, respectivamente.

Félix Torres foi convocado para os compromissos do Equador contra Venezuela e Chile. Os equatorianos encaram os venezuelanos na próxima sexta-feira (21), às 18h (de Brasília), em casa, e depois enfrentam os chilenos fora de casa, no dia 25, a partir das 21h.

Já o Paraguai de Romero pega o Chile na próxima quinta-feira (20), às 20h, no Defensores del Chaco. Depois, os paraguaios medem forças contra a Colômbia, fora de casa, às 21h do dia 25.

A data Fifa tem início nesta segunda-feira (17), após o primeiro jogo da final do Paulistão, e se encerra justamente no dia 25, dois dias antes do confronto de volta entre Corinthians e Palmeiras. Com isso, a tendência é que tanto Félix como Romero fiquem à disposição de Ramón Díaz para a decisão, mesmo com o desgaste.

Dirigentes de Corinthians e Palmeiras já disseram, inclusive, que estudam se unir em uma logística inédita e dividir os custos de um voo fretado para trazer de volta os atletas que disputarem o confronto entre Colômbia e Paraguai, em Barranquilla. Tal duelo conta com dois convocados: Romero, do Corinthians, e Richard Ríos, do Palmeiras.

"Isso é algo muito legal. Palmeiras e Corinthians fazendo algo conjuntamente. A gente estuda esse retorno (dos jogadores). Têm jogos de Colômbia e Paraguai, que têm jogadores do Corinthians e Palmeiras. Estamos pensando em fazer um fretamento único para trazê-los juntos. Os times pensando juntos, em prol do futebol, é algo que sempre ajuda e agrega bastante", disse Paulo Buosi, vice-presidente do clube alviverde, em evento na última terça-feira.

Além de Félix Torres e Romero, o Corinthians também teve outros três jogadores convocados. O atacante Memphis Depay voltou a ser chamado pela Holanda após oito meses, enquanto o volante José Martínez representará a Venezuela e André Carrillo defenderá o Peru.

O embate de volta da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras está marcado para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35, na Neo Química Arena.