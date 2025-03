Ex-presidente do COB, Paulo Wanderley volta à presidência da CBJ

Ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley Teixeira foi eleito para a presidência da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para os próximos quatro anos, em pleito realizado neste sábado (15), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A chapa liderada por ele, única concorrente, foi eleita por aclamação por todas as 25 Federações Estaduais em conformidade, Comissão de Atletas e representantes de seis clubes.

Paulo Wanderley volta ao cargo que presidiu por 16 anos e será sucessor do mandato de Silvio Acácio Borges, que esteve à frente da CBJ entre 2017 e 2025.

Paulo Wanderley presidiu o COB por sete anos e deixou a entidade no ano passado. Ele foi derrotado por Marco La Porta em eleição no mês de outubro.

Fico honrado pelo apoio de 100% do colegiado eleitoral do judô brasileiro para assumir este novo mandato na Confederação Brasileira de Judô após oito anos. Estou muito entusiasmado e decidido a retomar e avançar cada vez mais em um judô que já vinha brilhando. Tivemos o melhor resultado em Jogos Olímpicos de todos os tempos em Paris 2024, então é só continuar o trabalho que já vem sido feito e implementá-lo com algumas novas ações

A chapa eleita até 2028 ainda conta com Jaciano Delmiro da Silva (PE), como primeiro vice-presidente; Marcelo Ornelas (BA), como segundo vice-presidente; e Solange Pessoa (SP), como terceira vice-presidente.

Políticas envolvendo equidade de gênero estão entre os objetivos para os próximos quatro anos de gestão. "Queremos dar uma atenção especial às Federações Estaduais, Comissão de Atletas e clubes. O objetivo é uma interação com todos os stakeholders que realmente fazem funcionar a estrutura do judô brasileiro", complementou.