Em preparação para o Brasileiro, Vasco goleia o Maricá em jogo-treino

O Vasco realizou jogo-treino contra o Maricá, neste sábado, no CT Moacyr Barbosa. A atividade fez parte da preparação da equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille comandou o jogo-treino, que teve quatro tempos de 30 minutos. Nos primeiros dois, com os jogadores considerados titulares, os cruzmaltinos perderam por 2 a 1.

Já nos dois tempos restantes, o Vasco fez 3 a 0. Os gols dos cruzmaltinos na atividade foram marcados por Rayan, Paulinho, Souza e Sforza.

Carille iniciou a atividade com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair e Garré; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

O Vasco deve realizar mais um jogo-treino antes da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca inicia sua caminhada no Brasileiro no dia 30 de março, quando recebe o Santos em São Januário, às 18h30 (de Brasília).