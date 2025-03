Em baixa no United, Antony cresce após transferência ao Real Betis

Após passar por uma má fase e ser duramente criticado em passagem pelo Manchester United, Antony, agora no Real Betis, se tornou um dos pilares da equipe desde a sua estreia pelo clube espanhol.

O atacante é o segundo brasileiro com mais participações em gols nas cinco grandes ligas da Europa, no período de sua primeira partida pelo Betis até agora. Com oito contribuições em dez partidas, sendo quatro gols e quatro assistências, Antony fica atrás apenas de Raphinha, do Barcelona, que tem dez no período.

De acordo com o Sofascore, o brasileiro precisa de somente 102 minutos para participar de gols na Espanha. Além disso, acumula sete grandes chances criadas e 20 passes decisivos pela equipe.

Antony em 10 jogos com a camisa do Real Betis: ? 10 titular

? 4 gols

? 4 assistências

? 8 participações em gols (!)

? 102 mins p/ participar de gol (!)

? 7 grandes chances criadas (!)

? 20 passes decisivos (!)

? 16 falta sofridas (!)

? Nota Sofascore 7.45 Começo... pic.twitter.com/ismInb9aXG ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 13, 2025

As boas atuações recentes fizeram com que o atacante retornasse ao radar da Seleção Brasileira. Apesar de não ter sido convocado para esta data FIFA, o atleta voltou à pré-lista dos convocados.

Com apenas 12 gols e cinco assistências em 96 partidas pelo Manchester United, Antony chegou a virar piada por parte de torcedores de todo o mundo devido a atuações ruins.

Revelado pelo São Paulo, Antony chegou ao Betis em janeiro deste ano. O atleta está emprestado pelo United até o final da temporada.