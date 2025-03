Elizeu Capoeira é nocauteado por Chidi Njokuani no 'co-main event' do UFC Vegas 104

Escalado para a segunda luta em ordem de importância do UFC Vegas 104 deste sábado (15), Elizeu Zaleski tinha uma desvantagem clara de altura para Chidi Njokuani dentro do octógono. E a estatura acabou sendo crucial durante o 'co-main event' da noite. Sem conseguir se aproximar do rival sem entrar em perigo, 'Capoeira' acabou nocauteado no segundo round após ser alvo de uma joelhada potente do americano.

O revés impediu o brasileiro de conquistar sua segunda vitória consecutiva na companhia e, de quebra, frustrou qualquer projeção de Capoeira em se aproximar do ranking dos meio-médios (77 kg) da liga. Njokuani, por sua vez, além de pedir uma rival do top 15 na próxima rodada, aproveitou o microfone em mãos para se desculpar por não ter batido o peso para o duelo.

"Estou feliz, esperava uma guerra de três rounds aqui. Nem sei com o que acertei ele (risos). Mas a luta acabou cedo. Estava esperando os giros (dele). Mas por conta da distância, acho que ele não conseguiu usar. Foi tudo como a gente treinou. E sobre o peso, estava pronto para cortar as últimas 400 gramas, mas o médico interrompeu o corte e disse que não, temos que ouvir o médico. E aquilo não vai acontecer de novo. Quero um top 15 na próxima luta, qualquer um!", declarou o americano, ainda no octógono.

A luta

Chidi começou o confronto usando a envergadura superior com chutes frontais na linha de cintura. Em um destes ataques, o americano acabou acertando os 'países baixos' de 'Capoeira', obrigando o árbitro a interromper o duelo por alguns segundos. Na volta, Elizeu encurtou a distância e balançou o rival com um cruzado de direita. Na sequência, o atleta da 'CM System' grampeou Njokuani contra a grade por quase um minuto.

Os atletas voltaram para o segundo assalto trocando golpes francos, com chutes e cruzados desferidos por ambas as partes. Com um chute alto perigoso, Chidi quase acertou o rosto de Elizeu, que se esquivou por um triz. Na sequência, o brasileiro acusou uma dedada no olho, fazendo o árbitro novamente interromper a disputa momentaneamente. Na volta da luta, Njokuani protagonizou o momento do combate. Com uma joelhada certeira no clinch, o americano derrubou Capoeira. Por cima e com o adversário já grogue, Chidi desferiu uma saraivada de golpes na posição de 'ground and pound' para liquidar a fatura.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 104 até então:

Chidi Njokuani venceu Elizeu Capoeira por nocaute técnico no segundo round

Alexander Hernandez venceu Kurt Holobaugh por decisão unânime

Da'Mon Blackshear venceu Cody Gibson por finalização no segundo round

Brendson Ribeiro venceu Diyar Nurgozhay por finalização no segundo round

Kevin Vallejos venceu Seung Woo Choi por nocaute técnico no primeiro round

Waldo Cortes Acosta venceu Ryan Spann por nocaute técnico no segundo round

Su Young You venceu AJ Cunningham por decisão unânime

Carlos Vera venceu Josias Musasa por finalização no primeiro round

Sam Hughes venceu Stephanie Rondinha por decisão dividida

André Mascote venceu Daniel Barez por finalização no terceiro round

Priscila Pedrita venceu Josiane Nunes por nocaute no primeiro round

Carli Judice venceu Yuneisy Duben por nocaute técnico no primeiro round

