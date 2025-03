Cruzeiro vence o Sesi Bauru e vai pegar o Praia Clube na final do Sul-Americano de volei masculino

O Cruzeiro está na final do Sul-Americano de volei masculino. Neste sábado, o time mineiro venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 1, com parciais de 17/25, 25/21, 25/18 e 25/19.

Agora, o Cruzeiro vai enfrentar o seu rival Praia Clube na grande final. O time de Uberlândia eliminou o Monteros também neste sábado, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/21.

As equipes se enfrentam já neste domingo, Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia, às 14h30 (de Brasília).

ESTAMOS NA FINAAAAL! É FINAL DE SUL-AMERICANO!

Por 3 a 1, Sada Cruzeiro bate o Sesi Bauru de virada na semifinal e vai brigar pelo título neste domingo!

Última parcial: 25/19. VAMOS COM TUDO, GALERA!!

Apesar da vitória, o Cruzeiro viu o Bauru largar na frente. A equipe do interior paulista conseguiu leve superioridade e fechou o primeiro set por 25 a 17.

Mas o time mineiro se recompôs e tomou as rédeas do duelo. Fechou o segundo set por 25 a 21 e manteve o mesmo ritmo na terceira parte, que terminou 25 a 18, para virar a partida.

O Bauru tentou dificultar a vida do Cruzeiro no último set. No entanto, o clube de Belo Horizonte conseguiu manter vantagem e abriu sete de distância no match point. Os paulistas conseguiram dois pontos, mas não evitaram a derrota, dessa a vez por 25 a 19.