Coritiba x Santos: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Às 18h (de Brasília) deste domingo, o Santos visitará o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), para um amistoso de intertemporada. Ambas as equipes seguem sem calendário com jogos oficiais até o início do Brasileirão A e B.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do Canal GOAT.

Essa será a décima vez que Santos e Coritiba medirão forças em um amistoso. Ao todo, as equipes já se enfrentaram nove vezes em jogos amigáveis. O Peixe soma cinco vitórias, com outros dois empates e dois triunfos do Coxa.

O Santos, eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Corinthians, não deve contar com Neymar. O craque ficou de fora do confronto decisivo contra o Timão e teve uma persistência em seu incômodo na coxa esquerda.

Aderlan, Hyan, Souza e Zé Rafael, que seguem entregues ao departamento médico do clube, ficam de fora. O Santos estreia no Brasileirão no próximo dia 30 de março, contra o Vasco, em São Januário, às 18h30.

O nosso camisa 10 tem um recado pros santistas da capital paranaense! ???? Garanta seu ingresso em https://t.co/hwPRaECpQk pic.twitter.com/MxxwDu365h ? Santos FC (@SantosFC) March 14, 2025

Por sua vez, o Coritiba, que disputará a Série B do Brasileirão nesta temporada, vive um início de 2025 muito complicado. O Coxa Branca foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ceilândia, nos pênaltis, na primeira fase, e caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense diante do Maringá.

O lateral direito Rafinha, liberado para tratar questões pessoais na Alemanha, é desfalque para o Coritiba.

Além do amistoso diante do Santos, o Coritiba enfrentará o Botafogo, às 16h15 do dia 22 (sábado), no Nilton Santos. O Coxa Branca fará sua estreia na Série B do Brasileirão no início de abril, contra o Vila Nova.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA: Pedro Morisco; Bruno Melo, Maicon, Tiago Cóser e João Almeida; Geovane, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Gustavo Coutinho



Técnico: Mozart

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Benjamin Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares



Técnico: Pedro Caixinha