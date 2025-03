Com mudança, Palmeiras fecha preparação para jogo de ida da final do Paulistão; veja provável time

O Palmeiras está preparado para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Na manhã deste sábado, o Verdão finalizou a preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Na Academia de Futebol, a comissão do técnico Abel Ferreira comandou mais de uma hora de trabalhos táticos visando o Derby. Após um exercício de construção de jogadas, o elenco ensaiou posicionamento nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, o grupo ainda realizou o famoso recreativo.

Para este primeiro confronto, o treinador terá um desfalque de peso. O zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito durante o treino da última quarta-feira e deve perder o duelo de ida. Com isso, a tendência é que Micael seja mantido na zaga e siga formando dupla com Murilo.

Em contrapartida, existe a expectativa que Abel promova uma mudança na lateral esquerda. Recuperado de lesão na coxa, Piquerez pode desbancar Vanderlan e assumir a titularidade na lateral esquerda. No último jogo do Verdão, o uruguaio ficou no banco de reservas.

Dessa forma, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Abel Ferreira ainda não pode contar com outros três jogadores: Maurício, Paulinho e Bruno Rodrigues. Os três se recuperam de suas respectivas lesões e seguem entregues ao departamento médico palmeirense.

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras tenta faturar o tetracampeonato inédito. O único a conquistar o Estadual quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano (1916 e 1919), tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Itália. Nos últimos seis anos, foram quatro títulos (2020, 2022, 2023 e 2024) e um vice-campeonato (2021).