Com dúvida, Corinthians encerra preparação para duelo de ida da final do Paulistão; veja time provável

O Corinthians está pronto para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado, o elenco alvinegro encerrou a preparação para o clássico contra o Palmeiras. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram os trabalhos com uma ativação na academia e depois rumaram ao gramado para o aquecimento. O técnico Ramón Díaz comandou dois exercícios táticos e aproveitou as atividades para realizar testes no time que deve iniciar o clássico.

O treinador corintiano tem uma dúvida importante para a decisão. O argentino Rodrigo Garro tem reclamado de dores no joelho direito e, nas últimas partidas, atuou no sacrifício. Em coletiva na última sexta-feira, o próprio treinador disse não saber se poderá contar com o meia.

Caso Garro realmente não consiga ficar à disposição, existe a expectativa de que Romero assuma a vaga. Nesse sentido, Memphis funcionaria como o armador da equipe, enquanto o paraguaio formaria dupla de ataque ao lado de Yuri Alberto. Substituto imediato do argentino, Igor Coronado também será ausência em função de uma lesão no tendão da perna direita.

À parte de Garro e Coronado, Ramón Diaz não tem mais desfalques no Corinthians. Com a necessidade de dar uma resposta ao torcedor após a queda precoce na Libertadores, o comandante deve mandar a campo o que tem de melhor no clássico contra o Palmeiras.

Com isso, a tendência é que haja uma troca na lateral esquerda corintiana. Dono de duas assistências em dois jogos pelo Timão, Fabrizio Angileri deve assumir a vaga de titular no lugar de Matheus Bidu.

Assim, uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro (Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians está de volta à decisão do Estadual após cinco anos e tenta conquistar um título pela primeira vez desde 2019. Além disso, o Corinthians ainda busca evitar o tetracampeonato inédito do rival.