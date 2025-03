Com dois gols de Mbappé, Real Madrid vira sobre Villarreal no Espanhol

Após a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid virou sobre o Villarreal pela 28ª rodada no Campeonato Espanhol. Neste sábado, no Estádio de la Cerámica, a equipe do técnico Ancelotti venceu por 2 a 1, com Mbappé marcando os dois gols.

Com o resultado, o Real Madrid assume temporariamente a liderança somando 60 pontos, podendo cair para a segunda posição caso o Barcelona vença o confronto contra o Altético de Madrid neste domingo. O Villarreal permanece na quinta colocação, com 44 pontos.

O Real Madrid só retorna aos gramados no dia 29 de março contra o Leganés, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17h (de Brasília). Na mesma competição, o Villarreal enfrenta o Getafe, às 9h, do dia 30 deste mês.

O jogo

Com a vantagem de jogar em casa, o Villarreal dominou o início da partida e supreendeu os jogadores do Real Madrid. Logo, na segunda finalização da equipe, o capitão Foyth abriu o placar aos sete minutos, após uma cobrança de escanteio.

Gradualmente, os visitantes equilibraram a partida e, com 17 minutos, igualaram o jogo com Mbappé - que busca a artilharia do campeonato. Assim, a virada aconteceu aos 23 minutos, novamente com o centroavante francês. Mesmo com a derrota parcial, o Villarreal continuou a pressionar o adversário e trouxe dificuldades para Courtois até o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram mais agressivos, enquanto o Real Madrid aguardou uma oportunidade de contra-ataque para ampliar o placar. As entradas de Vinicius Jr, Rudiguer e Modric nivelaram a qualidade dos visitantes na partida.

Ainda que o Villarreal tenha sido superior em relação ao adversário, os jogadores encontravam Courtois defendendo todos os chutes. O goleiro belga foi o grande nome da partida e quem garantiu a vitória para os visitantes.

Outros resultados da rodada

Real Valladolid 0 x 1 Celta de Vigo

Mallorca 2 x 1 Espanyol