Ceará vence Fortaleza com gol de pênalti e abre vantagem na final do Cearense

Neste sábado, pela partida de ida da final do Campeonato Cearense, o Ceará venceu o Fortaleza, por 1 a 0, no Castelão. O gol do Vozão foi anotado no segundo tempo, de pênalti, por Fernando Sobral.

Ambas as equipes têm, em sua prateleira, 46 taças de Campeonato Cearense. O Ceará é o último campeão, enquanto o Leão do Pici ganhou, pela última vez, em 2023.

Desta maneira, o Ceará abriu vantagem de um gol na grande decisão do Campeonato Cearense. A partida de volta acontece no próximo sábado (22), às 16h30 (de Brasília), novamente no Castelão, mas com mando do Vozão.

Porém, antes, as equipes entram em campo pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O Fortaleza, na quarta-feira, pega o Sousa-PB, às 21h30, no Marizão, em Sousa (PB). Por sua vez, o Ceará, no mesmo dia, mas às 19h, recebe, no Castelão, a Juazeirense-BA.

O JOGO

Aos 31 minutos do segundo tempo, o Ceará teve um pênalti ao seu favor. Gastón fez uma carga, derrubou Galeano dentro da grande área e Rodrigo José Pereira de Lima assinalou a penalidade máxima na hora. Fernando Sobral assumiu a cobrança e, de perna direita, mandou um foguete no canto direito de João Ricardo, que ficou estático no meio da metal.

Aos 38 minutos, o argentino Pol Fernández, do Fortaleza, foi expulso ao acertar uma cotovelada no rosto de Fernando Sobral, do Ceará.