Briga entre Mauro Icardi e Wanda Nara acaba na polícia, diz jornal

O atacante argentino Mauro Icardi, do Galatasaray, se envolveu em uma nova polêmica com sua ex-esposa, Wanda Nara, na manhã de sábado (15), segundo o portal Olé. O incidente ocorreu em Buenos Aires, quando o jogador foi buscar as filhas no apartamento de Wanda. A situação se agravou após uma discussão violenta, levando à intervenção da polícia e do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

O que aconteceu

De acordo com o portal, Icardi foi até o apartamento para buscar as filhas, mas a situação se complicou quando ele ignorou um pedido de Wanda Nara de se aproximar muito da residência. O desentendimento acabou resultando em uma discussão entre os dois.

As autoridades registraram uma queixa contra Mauro Icardi por assédio e abuso físico e verbal contra sua ex-esposa, informa o site.

Este es el resultado de que el juez Diego Coria ordenó que las hijas de Wanda Nara debían reintegrarse con Mauro Icardi. Escándalo policial. Las criaturas víctimas. pic.twitter.com/Ct86ozVYFv -- SM Noticias (@SMnoticias) March 15, 2025

A filha mais nova do casal, que presenciou o confronto, precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME) devido ao impacto emocional causado pela situação.

Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram Wanda aos gritos, alegando que Icardi teria entrado de forma agressiva em sua residência.

Mauro Icardi sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito em novembro de 2024 e está sem atuar em partidas oficiais desde então.