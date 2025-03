UFC: Brendson Ribeiro finaliza e acaba com invencibilidade de rival

De olho em uma renovação de contrato, Brendson Ribeiro precisava deixar uma boa impressão neste sábado (15), no UFC Vegas 104, para estender seu vínculo com a empresa. E a missão do brasileiro foi cumprida com êxito. Diante do até então invicto no MMA profissional Diyar Nurgozhay, 'The Gorilla', como é conhecido, 'quebrou a banca' e venceu o rival do Cazaquistão por finalização no segundo round.

Com o resultado, Brendson chegou à segunda vitória consecutiva no octógono mais famoso do mundo. O bom desempenho contra Diyar provavelmente concederá ao meio-pesado (93 kg) da 'Brazilian TKO' um novo contrato junto ao Ultimate. De olho em tornar o dia ainda mais especial, Ribeiro fez campanha para ganhar o bônus de 'Performance da Noite' do show.

"O que apresentei aqui hoje nada mais é do que fruto do trabalho que faço na minha equipe 'Brazilian TKO'. Fiquei surpreso dele ter aguentado minha mão dura. Mas como sou um cara completo, meu cartel fala por si, quando vi que poderia pegar ali, finalizei logo. Em 2023, eu vim aqui e nocauteei um cara invicto para conseguir meu contrato no UFC. Não consegui o bônus porque era no Contender. Mas hoje, venci mais um invicto, ele não bateu o peso, lutei com ele assim mesmo. Acho que mereço o bônus para levar pra casa", destacou o brasileiro, ainda no octógono, após sua vitória.

A luta

Brendson iniciou o combate tomando a iniciativa, chutando as pernas do rival. Em resposta, Diyar desferiu um direto de esquerda perigoso, que explodiu na guarda. Mais ágil, o brasileiro espetava e saía, sem ser golpeado. Em uma dessas interações, Ribeiro aplicou um knockdown via direto de direita em Nurgozhay que, apesar do susto, conseguiu se levantar. Nos segundos finais, 'The Gorilla' ainda aplicou uma 'blitz' no atleta do Cazaquistão que, contra a grade, foi alvo de inúmeros golpes.

Assim como no primeiro assalto, Ribeiro tentou minar as pernas de Diyar com chutes na panturrilha. Levando a pior em pé, o cazaque encurtou a distância e conseguiu a queda. Mesmo por baixo, porém, o brasileiro conseguiu encaixar uma chave de braço, mais conhecida como 'americana', obrigando Nurgozhay a dar os três tapinhas em sinal de desistência.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 104 até então:

Brendson Ribeiro venceu Diyar Nurgozhay por finalização no segundo round

Kevin Vallejos venceu Seung Woo Choi por nocaute técnico no primeiro round

Waldo Cortes Acosta venceu Ryan Spann por nocaute técnico no segundo round

Su Young You venceu AJ Cunningham por decisão unânime

Carlos Vera venceu Josias Musasa por finalização no primeiro round

Sam Hughes venceu Stephanie Rondinha por decisão dividida

André Mascote venceu Daniel Barez por finalização no terceiro round

Priscila Pedrita venceu Josiane Nunes por nocaute no primeiro round

Carli Judice venceu Yuneisy Duben por nocaute técnico no primeiro round