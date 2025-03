Atlético-MG perde do América-MG em jogo de volta da final, mas garante hexa do Mineiro no placar agregado

O Atlético-MG conquistou o hexa do Campeonato Mineiro, na tarde deste sábado, depois de bater o América-MG. O Galo perdeu do América-MG, por 1 a 0, no jogo de volta que aconteceu no Mineirão, mas levou a melhor no agregado com o placar de 4 a 0 conquistado no primeiro jogo, na Arena MRV. Jonathas fez o gol do Coelho.

Com o resultado, o Galo viu sua sequência de nove jogos sem derrotas ser interrompida e perdeu a invencibilidade sob comando do técnico Cuca. Do outro lado, o América-MG encerrou sua participação no Estadual com o vice-campeonato, colocando fim ao jejum de sete partidas sem vencer.

Perto do fim do jogo, Guilherme Arana e Adyson se desentenderam no gramado e ambos acabaram expulsos pelo árbitro.

O jogo

Já com larga vantagem no placar, o Atlético-MG assustou o Amética-MG antes dos dez minutos. Arana avançou em velocidade pela esquerda, cruzou a bola na área, Cuello cabeceou e mandou perto do gol de Jori. As equipes protagonizaram um jogo morno, que só voltou a ter mais emoção na parte final do primeiro tempo.

Aos 34 minutos, a defesa do América-MG vacilou, Rony dominou na área, mas na hora de finalizar, foi travado por Ricardo Silva e não conseguiu concluir a gol. Pouco depois, o camisa 33 do Galo ia arriscando uma bicicleta, mas Lucão chegou antes e fez o corte.

Já aos 42, Rony recebeu de Gabriel Menino, na entrada da área, ajeitou e bateu para o gol, mandando perto da meta de Jori. Nos acréscimos, o América-MG respondeu às investidas do Galo. Figueiredo recebeu na área e acionou Jonathas. O atacante bateu de primeira, mas a bola explodiu na defesa. Miquéias tentou na sobra, mas mandou para fora.

Logo aos três da segunda etapa, o Atlético-MG teve uma chegada com Arana, que mandou por cima do gol. Pouco depois, Scarpa trabalhou com Natanael, que cruzou rasteiro na área, mas Jori se antecipou e tirou o perigo. Aos 26, Adyson levou perigo ao gol de Everson em um chute colocado. Cinco minutos depois, Jonathas fez para o América-MG. Ele recebeu passe de Elizari e soltou uma pancada para abrir o placar e diminuir no agregado.

Aos 41, Rony teve a chance de empatar. Ele avançou pela direita, invadiu a área e bateu cruzado. Jori fez a defesa e deu rebote nos pés do atacante, que mandou para fora.

FICHA TÉCNICA



AMÉRICA-MG 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)



Data: 15 de março de 2025 (sábado)



Hora: às 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda



Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto Correa Farinha



VAR: Rafael Traci



Cartões vermelhos: Adyson (América-MG); Guilherme Arana (Atlético-MG)



Cartões amarelos: Kauã Diniz, Figueiredo (América-MG); Lyanco (Atlético-MG)



Gol: Jonathas, aos 31 minutos do 2°T (América-MG)

América-MG: Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Jhosefer), Miquéias (Felipe Amaral) e Yago Santos (Elizari); Fabinho (Adyson), Jonathas e Figueiredo (David Lopes).



Técnico: William Batista

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Bernard) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Rubens (Patrick), Cuello (Deyverson) e Rony (Hulk).



Técnico: Cuca