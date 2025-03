Artilheiro do São Paulo, André Silva é o vice-líder em gols por minuto no Paulistão

Reserva do São Paulo, o atacante André Silva é, até o momento, o segundo jogador que precisa de menos minutos para balançar as redes no Campeonato Paulista. O atleta também é o artilheiro do Tricolor na competição, com cinco gols.

Segundo dados do Sofascore, André Silva precisou de apenas 90 minutos para marcar um gol no Paulistão. O atacante de 27 anos anotou cinco tentos em 13 jogos, sendo titular apenas quatro vezes ao longo da competição.

No quesito, o atacante fica atrás de Léo Gamalho, do Mirassol, que precisou de apenas 64 minutos para marcar um gol. O jogador disputou oito jogos no Campeonato Paulista, saindo do banco em todas as partidas, e anotou dois tentos.

Além disso, André Silva foi o artilheiro do São Paulo no Estadual, com cinco gols marcados, ficando à frente de Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri, titular da posição, com três bolas na rede cada.

Sessão de treino desta sexta-feira concluída!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/AlyftF9rNg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 14, 2025

No entanto, o atacante do Tricolor ainda pode ser ultrapassado por Talles Magno, do Corinthians. Por enquanto, o jogador é o terceiro que precisa de menos tempo para marcar um gol no Paulistão, com 110 minutos, mas ainda disputa as duas partidas da grande final da competição, diante do Palmeiras.

Eliminado na semifinal do Estadual, o São Paulo volta a campo apenas no dia 30 de março, domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Sport, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.