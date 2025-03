Antes de final, Palmeiras defende invencibilidade de cinco anos contra o Corinthians no Paulistão

O Palmeiras disputa sua sexta final consecutiva de Campeonato Paulista, a quinta sob comando do técnico Abel Ferreira. Neste ano, contra o Corinthians, o Verdão reedita a final de 2020, defendendo uma invencibilidade de cinco anos contra o arquirrival no Estadual.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam no jogo de ida da final do Paulistão neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A volta está marcada para acontecer no dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena.

O último Derby foi pela fase de grupos, quando as equipes empataram por 1 a 1, no Allianz Parque. Mauricio fez o gol do Palmeiras, enquanto Yuri Alberto marcou o do Timão. Ao todo, o Verdão defende uma invencibilidade de oito jogos no Paulistão contra o rival.

Nesse período, foram duas vitórias palmeirenses e seis empates. A última derrota alviverde no Estadual, contra o Corinthians, foi pela fase de grupos de 2020. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Gil, na Neo Química Arena.

Levando em conta todos os outros torneios, foram apenas duas derrotas alviverdes nos últimos 18 clássicos, quando iniciou-se a série após as finais do Paulista de 2020, vencida pelo Palmeiras), somando oito triunfos e outros oito empates.

Como mandante, o Palmeiras está invicto há 10 Derbys, com cinco vitórias e cinco empates. A última derrota do verdão, em casa, foi pelo Campeonato Paulista de 2019. Com Abel Ferreira no comando, o Verdão jamais perdeu atuando em seus domínios.

Neste ano, o Verdão está invicto em clássicos. Venceu um contra o Santos (2 a 1), empatou com o Corinthians (1 a 1), e ainda somou um empate (0 a 0) e uma vitória contra o São Paulo (1 a 0), na semifinal.