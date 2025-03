André Mascote dá show, finaliza rival espanhol e amplia invencibilidade no UFC Vegas 104

André Lima entrou em ação neste sábado (15), no UFC Vegas 104, com uma missão clara na mente: encerrar um 'jejum' de vitórias por nocaute. E o objetivo, mesmo não alcançado, acabou ficando em segundo plano, já que o brasileiro deu um verdadeiro show de MMA no octógono mais famoso do mundo. Dominante do início ao fim do combate, 'Mascote' finalizou Daniel Barez no terceiro round e ampliou sua invencibilidade na carreira.

Com o mais recente triunfo - o primeiro via finalização -, o peso-mosca (57 kg) agora é dono de um cartel de 11-0 no MMA profissional. Esbanjando confiança, o jovem de apenas 26 anos compartilhou uma mensagem impactante com o microfone em mãos, prometendo se tornar campeão do Ultimate no futuro. Striker de elite, Mascote também desafiou os demais competidores da categoria a se testarem em pé contra ele.

"Alô, divisão. Estou aqui. Prometo que vou acabar com um por uma nesta divisão. Vim para ser campeão. O Dana White disse no Contender Series que eu era um nocaute. Vocês estão vendo? Falei que sou o melhor striker desta divisão, mas muitos desacreditaram. Então escolham o melhor striker na visão de vocês e coloquem para lutar comigo", declarou o brasileiro, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido.

A luta

Os atletas iniciaram o combate trocando chutes na panturrilha. Mais postado no centro do octógono, Mascote acertou um direto em cheio, que fez Barez recuar. Atento ao perigo, o espanhol buscou a queda e, na transição, atacou as costas do brasileiro. Afiado na defesa, André se livrou da pegada e recolocou o confronto de pé. Com um grande arsenal de ataques como cotoveladas e jabs na linha de cintura, Mascote foi minando a confiança e o gás do adversário. Na reta final do assalto, Daniel acusou um dedada no olho e o árbitro interrompeu a disputa momentaneamente. Na volta, os competidores trocaram força no 'clinch' até o soar do gongo.

Bastante agressivo, André variou chutes baixos e altos no início do segundo round. Inteiro fisicamente, o brasileiro evitou as tentativas de queda de Barez e passou a minar a base do espanhol com verdadeiras 'lambadas' em suas pernas. Acuado e sangrando, Daniel passou a andar para trás e buscar a luta agarrada a todo instante, mas sem sucesso. No clinch, Mascote desferiu uma saraivada de cotoveladas e, em seguida, aplicou uma bela queda de judô, castigando o oponente no 'ground and pound'.

Logo no início do terceiro assalto, Barez buscou a queda, foi negado, e viu Mascote conseguir lhe derrubar com facilidade. Por cima, o brasileiro seguiu imprimindo golpes de na posição de 'ground and pound'. Na transição no solo, André atacou as costas de Daniel. Com um mata-leão no tempo certo, Mascote obrigou o rival espanhol a dar os três tapinhas em sinal de desistência.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 104 até então:

André Mascote venceu Daniel Barez por finalização no terceiro round

Priscila Pedrita venceu Josiane Nunes por nocaute no primeiro round

Carli Judice venceu Yuneisy Duben por nocaute técnico no primeiro round

