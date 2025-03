Atlético-MG conquista o hexa do Mineiro mesmo com derrota para o América-MG

O América-MG venceu o Atlético-MG por 1 a 0 hoje, em jogo pela volta da decisão do Campeonato Mineiro. Mesmo com a derrota, o Galo foi campeão da competição pela sexta vez seguida.

O gol da partida foi marcado por Jonathas. No primeiro jogo, na Arena MRV, o Galo venceu por 4 a 0 e levou vantagem incrível para o confronto deste sábado, que não foi superada pelo América. O Atlético conquistou o hexacampeonato com a taça deste ano.

Como foi o jogo

O Atlético foi superior na primeira etapa sobre o rival, ainda que tenha finalizado pouco. Durante os 45 minutos iniciais, foi o Galo que comandou o confronto com mais posse de bola que o Coelho. As equipes, porém, quase não acertaram o alvo para criar oportunidades de abrir o placar.

Novamente, o América teve dificuldades de finalizar, sem conseguir criar sobre os visitantes. O Galo manteve posse de bola e soube ocupar o campo defensivo dos donos da casa. O Coelho tentou algumas vezes com jogadas de velocidade com Figueiredo, por exemplo, mas foi com o centroavante Jonathas que a equipe conseguiu furar a defesa atleticana e vencer o duelo deste sábado.

Gols e destaques

Rony finalizou de fora da área. O atacante criou uma das poucas finalizações a gol da primeira etapa, quando recebeu de Gabriel Menino e chutou forte cruzado. A bola passou perto da trave direita de Jori.

A torcida do Galo cantou "é campeão" com seis minutos do segundo tempo! Aproveitando o placar do primeiro jogo, da vitória por 4 a 0 do Atlético sobre o América, e o resultado sem gols até o momento em questão, os torcedores comemoraram o título muito antes do apito final.

Jori salvou bela chance do Galo. Scarpa deu lindo passe para Natanael, após virada de jogo de Rony. O lateral chegou na bola e cruzou rasteiro, mas o goleiro do Coelho conseguiu tirar a conclusão do ataque do Galo.

Jonathas marcou o gol da vitória do América! Sem desistir, o Coelho subiu para o ataque já aos 32 da segunda etapa. Elizari recuperou a bola perdida pelo Galo e tocou para o atacante, que girou e bateu forte para abrir o placar do confronto.

Nos acréscimos, Arana e Adyson foram expulsos. Os atletas arrumaram pequena confusão, se empurraram e foram mandados para fora do gramado.

Ficha técnica

América-MG 1 x 0 Atlético-MG

Competição: Volta da final do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão - Belo Horizonte

Data e hora: 15 de março de 2025, às 16h30

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rafael Traci

Gols: Jonathas, aos 32'/2ºT

Amarelos: Kauã Diniz, Lyanco e Figueiredo

Vermelho: Adyson e Guilherme Arana

América-MG: Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Jhosefer), Miqueias (Felipe Amaral) e Yago Santos (Elizari); Fabinho (Adyson), Figueiredo (David Lopes) e Jonathas. Técnico: William Batista

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Patrick) e Cuello (Deyverson); Scarpa (Igor Gomes), Rubens (Bernard) e Rony (Hulk). Técnico: Cuca