Aline Milene se emociona com título do São Paulo na Supercopa e valoriza conquista: "Esse grupo merece"

Neste sábado, o São Paulo conquistou o título inédito da Supercopa feminina. O Tricolor bateu o Corinthians nos pênaltis, por 4 a 3, no Morumbis, e ergueu a taça pela primeira vez. A decisão foi decidida nos pênaltis após um empate sem gols ao fim dos 90 minutos.

Após a partida, a capitã do São Paulo, Aline Milene, se emocionou à beira do gramado. A atleta, que desperdiçou um pênalti, sentiu o alívio após o fim das cobranças e celebrou o título com muita emoção, inclusive relembrando as tentativas frustradas de título em anos anteriores.

"Primeiramente, tenho que agradecer a Deus, esse momento é único para a gente. Cara, eu falei para mim, tem três finais que eu só venho dar entrevista chorando, e falando que é claro, tem todo o mérito do outro lado, mas que a gente bateu na trave. E hoje não. Hoje eu estou muito feliz, muito emocionada, porque trabalhamos demais. Esse grupo merece para caramba, e conquistamos o primeiro título do São Paulo depois da reativação. Incrível, só gratidão", disse em entrevista ao SporTV.

A camisa 7 do São Paulo também falou sobre o gostinho de vencer o rival Corinthians em uma final, após dois vicecampeonatos.

"Com certeza, sempre queremos fazer finais com os grandes times. São duas grandes equipes que vem há três anos fazendo final de Paulista, de Brasileiro, e agora de Supercopa", afirmou a atleta.

Aline Milene está no São Paulo desde 2022 e já é dona da braçadeira de capitã. A jogadora falou sobre a importância dos títulos para marcar seu nome na história do São Paulo feminino.

"É grandioso. Acho que falamos antes que o que fica é o nosso legado, é a nossa imagem, de quem escreveu a história. É o nosso extraordinário. Não tem mais o que contar, mas é isso. Estamos provando que a cada dia, a cada ano, estamos construindo algo novo e chegando, e conseguimos concluir o objetivo", finalizou.

Agora, o São Paulo volta a campo pela Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino. Pela rodada de abertura da competição, o Tricolor encara o Flamengo nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro.