Vice-prefeito acusado de racismo contra segurança do Palmeiras se defende

Fábio Marcondes, vice-prefeito do Rio Preto, acusado de racismo contra um segurança do Palmeiras, há cerca de um mês, voltará ao cargo depois de cerca de 20 dias. Um dia após o ocorrido, o político pediu licença temporária do cargo por prescrição médica.

"Queridos amigos, estou de volta após um breve período de recuperação da saúde e quero compartilhar esse momento com vocês. Em primeiro lugar, agradeço imensamente pelo apoio e pelas mensagens de carinho que recebi durante esses dias. Além disso, reforço meu compromisso com a transparência, algo que sempre fez parte da minha relação com vocês", escreveu.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o vice-prefeito disse que o vídeo que circulou na internet foi editado e que o contexto foi distorcido.

"Então são acusações baseadas em um um trecho de um vídeo que foi editado, posso lhe dizer que um vídeo que não condiz com a verdade, com os fatos com a realidade do que realmente aconteceu naquele dia. E isso é muito ruim, é triste, é triste porque eu começo a ser massacrado, eu começo a ser julgado, a ser condenado, sem que a verdade esteja nos seus olhos. E o que realmente ocorreu foi uma agressão física no meu filho, uma agressão verbal no meu filho, que eu presenciei, eu como pai presenciei essa situação triste", disse.

"Uma situação que eu nunca imaginaria que eu passaria por isso um dia, se você é pai que tá me assistindo. Começa a imaginar o seu filho sendo agredido, o seu filho sendo de forma física, de forma verbal. E um contexto totalmente diferente daquilo que está sendo divulgado", completou.

Na oportunidade, ele também solicitou exoneração do cargo de secretário de obras, outra função que executava. No dia 23 de fevereiro, pela última rodada da fase de grupos do Paulista, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 2, no Maião.

Após a partida, Fábio Marcondes foi flagrado xingando de "macaco" um dos seguranças do Palmeiras, na área de acesso aos vestiários. Logo depois do ocorrido, o Verdão lamentou a situação por meio de nota nas redes sociais e prometeu tomar as medidas cabíveis para puni-lo.

Marcondes alegou que o ocorrido começou após ofensas direcionadas ao seu filho e afirmou que não quis ofender o segurança do Palmeiras. Em vídeo que circulou nas redes sociais, o vice-prefeito chama o funcionário do clube alviverde de "macaco velho".

Na última semana, quando a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se pronunciou sobre o racismo sofrido pelo atacante Luighi, do sub-20, em um jogo da Libertadores sub-20, a mandatária relembrou o episódio com o funcionário do clube.

"Recentemente, aconteceu com um colaborador nosso da segurança, que foi criminosamente atacado por um crime de racismo, pelo vice-prefeito de São José do Rio Preto, na frente de três policiais que não fizeram absolutamente nada. Essa pessoa que atingiu nosso colaborador de forma criminosa e racista, deveria estar presa, deveria ser presa em flagrante em frente aos policiais e não fizeram absolutamente nada. Estamos fazendo aqui dentro de forma jurídica. Essa pessoa vai ser processada na esfera civil e criminal, mas poderia ser presa em flagrante, mas nada foi feito. Enquanto houver a certeza da impunidade, esse crime vai seguir prosperando", disse Leila, na ocasião.

Confira a nota da Prefeitura de São José do Rio Preto:

"A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto informa à população que o vice-prefeito, Fábio Marcondes, retornará oficialmente às suas atividades na próxima segunda-feira, 17 de março, após o período de licença médica.

Durante o afastamento, Marcondes cumpriu todas as recomendações necessárias para sua plena recuperação. Agora retomará suas funções contribuindo para o desenvolvimento do município ao lado de toda a equipe de gestão.

A administração municipal reafirma seu compromisso com a transparência e deseja ao vice-prefeito pleno êxito em suas atividades".