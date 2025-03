Casimiro relata surpresa em jantar de luxo com Vini Jr: 'Ele não comeu'

Casimiro Miguel, dono da CazéTV, contou que Vini Jr. se recusou a comer durante um jantar que ele mesmo o convidou em Madri.

O que aconteceu

Vini Jr. e Casimiro saíram para jantar em um restaurante de luxo após convite do jogador do Real. Porém, o streamer comeu sozinho.

O atacante do Real Madrid alegou que já havia jantado em casa. Além disto, não comeu nada no local por conta de sua dieta restrita.

Fomos em um restaurante e ele não comeu. Eu questionei então porque ele tinha me convidado para jantar se não iria comer, e ele me respondeu que já tinha comido em casa devido às restrições da sua dieta. Casimiro, durante live

Cazé passou férias na capital espanhola e acompanhou treinos do Real Madrid. Ele e Vini Jr. têm relação próxima, com Casimiro sendo figura carimbada nos leilões do ex-jogador do Flamengo.

Vini já visitou a casa do influencer no Rio de Janeiro. Cazé devolveu a gentileza e também conheceu a residência do atacante durante suas férias em Madri.