Vini Jr. é ausência em treino do Real Madrid às vésperas de se juntar à seleção brasileira

Destaque do Real Madrid e atual melhor do mundo no prêmio The Best, da Fifa, Vinícius Júnior não treinou com o clube merengue nesta sexta-feira, na primeira sessão após a classificação diante do Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com um desconforto muscular, o atacante pode ser poupado do duelo com o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, e coloca a seleção brasileira em alerta.

Vini Jr. deixou a partida contra o Atlético de Madrid já na prorrogação, para a entrada de Endrick, se queixando de dores ao técnico Carlo Ancelotti. No tempo normal, ele perdeu um pênalti, que daria o empate e a classificação ao clube merengue, sem precisar que a partida fosse decidida nas penalidades máximas. Ele cobraria um dos pênaltis, se não tivesse acusado o desconforto ao treinador.

O Real Madrid optou por poupar o camisa 7 dos treinamento nesta sexta-feira, para não agravar uma lesão - semelhante ao que ocorreu com Neymar, ausência na semifinal do Campeonato Paulista. Assim como o camisa 10 do Santos, o atacante merengue se juntará à seleção brasileira a partir de segunda-feira. O plano é não assumir riscos desnecessários, na reta final da temporada.

A ausência no treinamento, no entanto, não deve resultar em problemas para a seleção brasileira. O jogador revelado pelo Flamengo pode voltar a campo já neste sábado, para o duelo com o Villarreal, e despreocupando a comissão técnica de Dorival Júnior para os confrontos com Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na última semana, Neymar deixou a partida contra o Red Bull Bragantino acusando problemas semelhantes ao de Vini Jr. Mas, na ocasião, Dorival o convocou sem saber que precisaria passar por um período de recuperação, já que o atacante deixou a partida afirmando que poderia disputar a semifinal do Paulistão.

Agora, com Vini Jr., não deve ter a mesma 'dor de cabeça'. Nesta sexta-feira, após a ausência do atacante, Ancelotti tranquilizou os torcedores a respeito da condição de seu principal jogador. "Vini Jr só precisava de mais descanso. Ele estará disponível amanhã. É um jogador indiscutível para nós, fez muito por este clube", afirmou o treinador italiano.

O Real Madrid irá enfrentar o Arsenal nas quartas de final da Champions League. No Campeonato Espanhol, ocupa a vice-liderança, com o mesmo número de pontos do Barcelona - mas com uma partida a mais.