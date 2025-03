Ultimate encaminha Alexia Burguesinha vs Molly McCann para o UFC Londres

A brasileira Alexia 'Burguesinha' aceitou o desafio de substituir a compatriota Istela Nunes, que deixou o card sem motivo divulgado, e vai enfrentar Molly McCann no UFC Londres, dia 22 de março, na 'O2 Arena'. A carioca de 27 anos fará sua estreia no Ultimate na categoria peso-palha (52 kg), após conseguir entrar na organização pelo reality show 'Contender Series', em setembro do ano passado.

A informação da luta foi dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight (clique aqui ou veja abaixo). A estreante chega ao Ultimate com um cartel de nove vitórias seguidas após vencer a compatriota Rose Conceição no duelo do Contender Series que a levou a assinar contrato com a organização presidida por Dana White.

Por outro lado, Molly McCann foi superada por Bruna Brasil por decisão unânime no UFC 304, no dia 27 de julho, em Londres. A veterana lutadora inglesa, de 34 anos, vive um momento delicado na carreira, com três derrotas nas últimas quatro lutas disputadas no octógono mais famoso do mundo.

Duelo de estilos

Alex Burguesinha e Molly McCann prometem fazer um duelo emocionante no card de Londres. As lutadoras possuem características distintas, mas encerraram a maioria dos combates antes do soar do gongo. Das 11 lutas vencidas pela brasileira na carreira, 55% delas foram por finalização, quatro por pontos e apenas uma por nocaute.

A lutadora da casa não fica atrás, tendo encerrado 50% dos duelos vencidos pela via rápida, sendo seis vezes por nocaute e um triunfo por finalização. As rivais de divisão entram em rota de colisão no dia 22 de março para saber qual estilo prevalecerá.

