UFC encaminha Tainara Lisboa e Luana Santos para o card de Las Vegas

Após ficar longe do octógono por quase um ano e meio, a brasileira Tainara Lisboa já tem data para retornar ao octógono do UFC. De acordo com a página 'Big Marcel 24', o retorno da kickboxer será diante da compatriota Luana Santos, que subirá momentaneamente para a divisão dos pesos-galos (61 kg) no dia 17 de maio.

Apesar do período de inatividade, a striker vive bom momento na organização, já que acumula dois triunfos seguidos: contra Jessica-Rose Clark e Ravena Oliveira. Caso a atleta prospere diante da jovem judoca, ela chegará à sexta vitória seguida na carreira, sendo o seu terceiro triunfo desde que foi contratada pela liga presidida por Dana White.

Por outro lado, Luana Santos perdeu sua invencibilidade no evento em sua última apresentação, ao ser superada por decisão unânime dos jurados pela a australiana Casey O'neill no UFC 305. O revés encerrou a boa fase da atleta de 24 anos, que somava três triunfos seguidos no Ultimate.

Duelo promete emoção

Luana Santos e Tainara Lisboa ganharam fama no mundo das lutas por terminarem a maioria dos seus combates pela via rápida. A nova integrante do peso-galo conta com uma vitória por nocaute, quatro por finalização e outras três por decisão dos jurados em seu cartel profissional.

Por outro lado, 'Thai Panther' conquistou seis de suas sete vitórias antes do soar do gongo, sendo três por nocaute, três por finalização e apenas uma por pontos. No geral, são dez triunfos antes da decisão dos juízes, que fazem do embate entre as lutadoras brasileiras um dos mais aguardos do evento.