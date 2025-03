Trent Alexander-Arnold está fora da final da Copa da Inglaterra

Nesta sexta-feira, Arne Slot confirmou que Trent Alexander-Arnold não estará presente na final da Copa da Liga Inglesa. Na coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico do Liverpool ainda comentou a possibilidade do retorno de Ibrahima Konaté para a decisão no domingo.

Durante a eliminação dos Reds para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, o jogador inglês foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo. Mesmo sem a confirmação do clube, existe a suspeita de uma lesão no tornozelo.

"Trent realmente não está disponível. Ele não estará presente na final. Mas ainda precisa ser avaliado por quanto tempo vai demorar, mas esperamos que ele volte no final da temporada", diz Slot.

Na mesma partida, Konaté também saiu lesionado aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação. No entanto, o treinador está positivo com o retorno do zagueiro para a final da Copa da Inglaterra.

"Não treinamos ontem, estávamos em um dia de folga e no dia anterior foi de recuperação. Então, espero que ele treine conosco hoje, mas vamos ver como ele está", completa.

O Liverpool terá a chance de competir pelo bicampeonato da Copa da Inglaterra neste domingo, além de se isolar como o clube mais vencedor do torneio, com 11. Em Wembley, os Reds irão enfrentar o Newcastle, às 13h30 (de Brasília).