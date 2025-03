Treinador promete nova versão de Poatan em revanche contra Ankalaev: "Mais sinistro"

Menos de uma semana após perder o cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev, na luta principal do UFC 313, Alex Pereira adiantou que as negociações para uma revanche imediata já foram iniciadas. Com um segundo encontro entre o brasileiro e o russo praticamente selado, mesmo que ainda verbalmente, os fãs de MMA podem aguardar uma versão mais agressiva de 'Poatan' na próxima aparição. Ao menos é isto que promete seu treinador, Plinio Cruz, que garantiu uma 'versão 2.0' de seu principal atleta.

Em um vídeo de bastidores compartilhado no canal de Poatan no Youtube, Plinio destacou a importância de uma grande rivalidade na evolução de um lutador profissional de MMA. Desta forma, em seu entendimento, ter sido derrotado por Ankalaev só tende a motivar Alex ainda mais para a revanche, a fim de 'dar o troco' e recuperar o título. Após disputar um duelo considerado morno contra o wrestler russo, o striker brasileiro será lapidado por seu treinador para voltar ainda mais amedrontador dentro do octógono.

"A rivalidade faz a gente crescer. Dessa vez foi para ele (Ankalaev). Então agora a gente vai treinar, estudar e melhorar mais. Apresentar para vocês uma versão melhor do Poatan, mais sinistro. O que esse cara fez, vai piorar para ele. Porque agora ele vai pegar o Poatan 2.0. Já aconteceu isso com ele antes, não é a primeira (derrota). Ele tem experiência nisso. O verdadeiro campeão é aquele que tropeça, mas continua seguindo em frente e reconquista. E o Poatan vai reconquistar esse cinturão nessa revanche. Vai vir uma versão muito mais sinistra", projetou Plinio.

Detalhes em aberto

Apesar de aparentemente ser da vontade de todas as partes envolvidas, a revanche entre Ankalaev e Poatan ainda não foi oficializada pelo Ultimate. Sendo assim, detalhes como data e local seguem indefinidos. Agora na posição de campeão, Magomed sugeriu que sua primeira defesa de cinturão fosse promovida em Abu Dhabi (EAU). Caso tenha sua proposta acatada pela empresa, o russo provavelmente encontraria Alex novamente em meados de outubro - mês em que tradicionalmente a liga presidida por Dana White viaja até os Emirados Árabes Unidos.