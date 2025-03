Titular do São Paulo, Alisson é o jogador com mais passes certos por jogo no Paulista

Titular absoluto do São Paulo de Luis Zubeldía, Alisson se destacou no Campeonato Paulista. O volante, até o momento, é o jogador com mais passes certos por partida no torneio estadual.

De acordo com os dados do Sofascore, o camisa 25 são-paulino acumulou, ao todo, uma média de 54,3 passes certos em dez jogos disputados. O número rende ao atleta uma taxa de 92% de acerto.

No entanto, Alisson ainda pode ser ultrapassado por Murilo, do Palmeiras, no ranking. O zagueiro palestrino acertou 51,7 passes por jogo, com uma taxa de 87%, e vai disputar a final da competição contra o Corinthians. Arboleda, do São Paulo, João Victor, do Mirassol, e Oscar, também do Tricolor, completam o top-5.

O treino de hoje no CT da Barra Funda!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/zZJjZxErr5 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 13, 2025

O volante de 31 anos acertou mais passes em único jogo no empate com o Velo Clube, por 3 a 3. Naquela partida, Alisson acertou 82 dos 86 toques que realizou.

O jogador retomou a titularidade no São Paulo após se recuperar de grave lesão no tornozelo direito, sofrida no ano passado. Na atual temporada, Alisson participou de dez jogos, sendo nove como titular, e distribuiu uma assistência.

O São Paulo de Alisson volta a campo apenas no próximo dia 30, contra o Sport, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Morumbis a partir das 16h (de Brasília).