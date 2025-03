Thiago Monteiro conquista a vaga na semifinal em Santiago

Thiago Monteiro segue firme na disputa do título do Challenger 75 de Santiago. Nesta sexta-feira, o brasileiro conseguiu a classificação para a semifinal do evento chileno em um jogo complicado.

A vitória de Monteiro veio contra o argentino Genaro Alberto Olivieri, número 325 do mundo. Depois de perder o primeiro set, o brasileiro manteve a cabeça no lugar e alcançou a virada, fechando o duelo com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3.

Outros dois brasileiros não tiveram o mesmo desempenho e caíram na chave de simples em Santiago. Matheus Pucinelli perdeu do colombiano Daniel Elahi Galán com um duplo 7/6, enquanto João Lucas Reis foi superado pelo peruano Ignacio Buse por duplo 6/2.

Número 227 do ranking da ATP, Ignacio Buse será justamente o rival de Thiago Monteiro na semifinal deste sábado em Santiago.