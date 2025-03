'Melhor do mundo': Lucas Perri recebe elogios de técnico do Lyon

Convocado para os jogos da seleção brasileira nas eliminatórias, Lucas Perri vive um momento especial com a camisa do Lyon. O técnico Paulo Fonseca encheu o goleiro de elogios durante a semana e o classificou como "melhor do mundo" atualmente.

O que aconteceu

No momento, o melhor goleiro do mundo é o meu goleiro, Lucas Perri. Defensivamente, é muito bom. Ofensivamente, evoluiu bastante, especialmente na construção com os pés.

Paulo Fonseca, em entrevista coletiva

Paulo Fonseca disse que Perri se encaixa totalmente no estilo de jogo que ele pretende aplicar na equipe francesa. O treinador comanda o Lyon desde o final de janeiro.

Para o nosso estilo de jogo, precisamos de um goleiro que participe ofensivamente, e ele entendeu isso. Trabalhamos juntos no que precisava ser aprimorado, e ele tem mostrado essa evolução. Além disso, é um jogador equilibrado e entende a importância do seu papel no time.

Lucas Perri chegou ao Lyon em janeiro de 2024 após se destacar pelo Botafogo em 2023. Ele começou no banco de reservas, mas virou titular do Lyon a partir do começo da atual temporada. Em 2024/25, ele atuou em 35 jogos e sofreu 40 gols.

Formado na base do São Paulo, Lucas Perri tem 27 anos. Ele tem contrato até a metade de 2028 com o Lyon, time que tem John Textor, dono da SAF do Botafogo, como sócio majoritário.

O Lyon é o sexto colocado do Campeonato Francês e briga por título na Liga Europa. O time está nas quartas de final e enfrenta o Manchester United nos dias 10 e 17 de abril.