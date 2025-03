São Paulo divulga informações sobre ingressos para a final da Supercopa feminina contra o Corinthians

O São Paulo divulgou, nesta sexta-feira, informações sobre a venda de ingressos para a final da Supercopa feminina contra o Corinthians, no Morumbis. O duelo acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília).

A venda geral dos ingressos começou às 12 horas, nesta sexta-feira. A partida vai ter apenas torcida do São Paulo, uma vez que a equipe decide o campeonato em casa por conta da melhor campanha na competição.

As entradas podem ser adquiridas por meio do site spfcticket.net. O preço dos ingressos varia entre R$ 40,00 (Cadeiras Superiores leste e oeste e Cadeiras Térreas leste e oeste) e R$ 20,00 (Arquibancada sul e leste).

O Corinthians garantiu vaga na final da Supercopa ao despachar o Cruzeiro na última quarta-feira, por 1 a 0, nas semifinais. Antes, nas quartas, a equipe derrotou o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre.

Por outro lado, o São Paulo iniciou sua trajetória no torneio com uma goleada de 4 a 0 em cima do Sport, na Ilha do Retiro. Já na semifinal, o Tricolor eliminou o Flamengo ao vencê-lo por 1 a 0, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira.

O Timão venceu todas as edições da Supercopa feminina na história, em 2022, 2023 e 2024. O Corinthians, portanto, busca o tetracampeonato na reedição da final do Brasileirão feminino do ano passado, que terminou com título alvinegro. O São Paulo busca seu primeiro título na competição.