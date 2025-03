Santos inicia venda dos ingressos para o amistoso contra o Coritiba

Na manhã desta sexta-feira, o Santos iniciou a venda de ingressos para o amistoso diante do Coritiba. O duelo amistoso, que serve de preparação para o Brasileirão, está marcado para este domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O valor do ingresso é R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia). Os torcedores com ingresso de meia entrada deverão comprovar o benefício, com carteirinha/documentação, na entrada do estádio. Além disso, o torcedor deve ter o aplicativo do FutebolCard no celular para acessar o QR Code e entrar no estádio do Coritiba.

A venda acontece no site coritiba.futebolcard.com, sendo que, apenas no dia do confronto, ocorrerá a comercialização na bilheteria física do Couto Pereira.

O elenco do Santos viajará para a capital paranaense na manhã deste domingo e retornará à Baixada Santista após o término do confronto.

Essa será a décima vez que Santos e Coritiba medirão forças em um amistoso. Ao todo, as equipes já se enfrentaram nove vezes em jogos amigáveis. O Peixe soma cinco vitórias, com outros dois empates e dois triunfos do Coxa.

Tratando de um incômodo na coxa esquerda, Neymar é dúvida para o amistoso. O craque não disputou a semifinal do Paulistão no último domingo, mas segue convocado para a Seleção Brasileira e deve se apresentar nesta segunda-feira. Com isso, sua presença em campo no duelo ainda é incerta.

Aderlan, Hyan, Souza e Zé Rafael, que seguem entregues ao departamento médico do clube, também ficam de fora.

O amistoso faz parte da programação de intertemporada do Santos. Com a queda na semifinal do Paulistão, a equipe ficou com o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro. O grupo, assim, tem pouco mais de duas semanas para se preparar para a primeira partida do torneio nacional.

O Santos estreia no Brasileirão no próximo dia 30 de março, contra o Vasco, em São Januário, às 18h30.