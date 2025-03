Santos deve emprestar Miguelito ao América-MG

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos deve emprestar o boliviano Miguelito ao América-MG.

O que aconteceu

O Santos tem negociação avançada pelo empréstimo de Miguelito ao América-MG. O contrato iria até o fim da temporada.

O Atlético-GO demonstrou interesse e o Vitória sondou, mas o caminho de Miguel deve ser o América. A definição deve ocorrer ainda nessa semana.

O meia-atacante boliviano esteve perto de ser emprestado ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, mas não houve tempo de concluir o acordo antes do encerramento da janela de transferências.

Sem espaço com o técnico Pedro Caixinha, Miguelito vê a ida ao América-MG com bons olhos. Ele sabe que no Santos pouco jogaria.

Aos 20 anos, Miguel é titular da seleção boliviana, mas ainda não brilhou no Santos. A ideia do Peixe é ter de volta um atleta mais pronto em 2026.