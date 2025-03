Santos atualiza condições de Neymar e revela persistência de lesão na coxa

Nesta sexta-feira, o departamento médico do Santos atualizou a condição física de Neymar. O atleta, que foi cortado da Seleção Brasileira, persistiu com uma lesão na coxa esquerda e permanecerá em tratamento nos próximos dias.

"Na última quinta-feira (6) foi identificado um edema na região posterior da coxa esquerda de Neymar Jr, fato que o tirou da partida semifinal do Paulistão, e depois de realizar novo exame de controle foi identificado a manutenção da lesão muscular (sem rutura de fibras). O diagnóstico do Departamento Médico é que ele deve permanecer em tratamento clínico nos próximos dias", revelou o Santos.

Neymar ficou de fora da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no último domingo. O camisa 10 viu do banco de reservas o Peixe ser derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena e dar adeus ao Estadual.

"A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos", concluiu o Santos.

Desde a reapresentação do Santos, na última quarta-feira, Neymar não foi aos gramados do CT Rei Pelé e ficou com o departamento médico na parte interna.

A expectativa, portanto, é que ele possa ficar à disposição de Pedro Caixinha na estreia do Peixe no Brasileirão, diante do Vasco, no dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Em sete jogos na temporada, Neymar marcou três gols e distribuiu três assistências.