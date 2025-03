Rodada NBA: Stephen Curry atinge marca histórica e Warriors vencem os Kings

Nesta quinta-feira de NBA, o Golden State Warriors recebeu o Sacramento Kings no Chase Center, em São Francisco, e venceu por 130 a 104. Stephen Curry foi o destaque da noite ao atingir 4.000 cestas de três pontos na carreira.

4,000 career regular-season threes.

Once unimaginable, now reality. Game changed, FOREVER. pic.twitter.com/eLyt3JJCzQ ? Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2025

Na vitória do Golden State Warriors sobre o Sacramento Kings, Curry entrou em quadra precisando de dois acertos e, no terceiro quarto, o armador dos Warriors atingiu a marca inédita na NBA. Draymond Green foi o cestinha do jogo, com 23 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Com a sexta vitória consecutiva, os Warriors subiram duas posições e agora ocupam o sexto lugar da Conferência Oeste, com 38 vitórias e 28 derrotas. O Sacramento Kings segue na briga por uma vaga direta na pós-temporada, ocupando atualmente a nona posição, com 33 vitórias e 32 derrotas.

O próximo jogo dos Warriors será novamente em casa, contra o New York Knicks, neste sábado, às 21h30 (de Brasília). O Sacramento Kings, por sua vez, terá uma dobradinha e enfrentará o Phoenix Suns fora de casa nesta sexta-feira, às 23h.

Bucks superam 45 pontos de Doncic e vencem os Lakers

Fora de casa, o Los Angeles Lakers perdeu para o Milwaukee Bucks por 126 a 106, mesmo com Luka Doncic igualando sua maior pontuação da temporada. Poupado, Lebron James não jogou.

Os 45 pontos, 11 rebotes e três assistências de Luka Doncic não foram suficientes para o Los Angeles Lakers vencer o Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo liderou os donos da casa com quase um triplo-duplo, marcando 24 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Brook Lopez também contribuiu marcando 23 pontos, enquanto Damian Lillard anotou 22.

A vitória levou o time da casa à campanha de 37 vitórias e 28 derrotas, ocupando a quarta colocação da Conferência Leste. Os Lakers possuem 40 vitórias e 24 derrotas e estão na quarta colocação do Oeste.

O próximo jogo do Milwaukee Bucks será contra o Indiana Pacers, neste sábado, também em Milwaukee, às 21h. O Los Angeles Lakers não terá descanso e voltará à quadra nesta sexta-feira, contra o Denver Nuggets, às 22h30, em Denver. O confronto é importante para a disputa pela terceira colocação da Conferência Oeste.

Veja outros resultados da NBA nesta quinta-feira:

Orlando Magic 113 x 93 New Orleans Pelicans



Washington Wizards 129 x 125 Detroit Pistons



Brooklyn Nets 110 x 116 Chicago Bulls