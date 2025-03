Rebeca celebra elogio de Nadia Comaneci e indicação ao Laureus: 'grandioso'

Rebeca Andrade classificou a indicação ao prêmio Laureus World Sports Awards, o "Oscar do Esporte", como algo "grandioso".

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta foi indicada para a categoria Retorno do Ano. A cerimônia da 25ª edição do evento será realizada em Madri, na Espanha, no dia 21 de abril.

Ela comentou ainda os recentes elogios que ganhou de Nadia Comaneci, nome histórico da ginástica artística. "Eu admiro a Rebeca, eu amo a sua ginástica. Ela define o esporte porque tem arte e acrobacia", disse a romena.

Orgulho enorme. É a valorização do nosso trabalho, do trabalho junto à equipe. Ser vista dessa forma é algo muito significativo para mim, e muito grandioso. Muito honrada por ter sido indicada e honrada por ter um ídolo como esse falando sobre mim Rebeca Andrade

Pesquisei os brasileiros que também conquistaram. Estou bem animada. Só de ser indicada é grandioso e torço para que dê tudo certo. Só de estar lá e poder ser vista desta forma, poder representar não só a ginástica brasileira, mas como o povo brasileiro dentro e fora do esporte, é maravilhoso Rebeca Andrade

A ginasta participou do CBC & Clubes Expo, que acontece em Campinas até este sábado (15). Ela integrou a palestra "histórias reunidas de mais de 20 Olimpíadas", e esteve ao lado das companheiras de Flamengo Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e a judoca Rafaela Silva, além do diretor Marcus Vinicius Freire.

A categoria Retorno do Ano contempla atletas que superaram obstáculos para competir e alcançaram resultados expressivos. Rebeca, ao longo da carreira, e antes dos pódios olímpicos em Tóquio e Paris, lutou para se recuperar de três lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito.

A ginasta brasileira conquistou quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. Na capital francesa, ela levou pratas no salto e no individual geral, bronze por equipes e ouro no solo — premiação que rendeu a icônica imagem de Simone Biles e Jordan Chiles a reverenciando no pódio. Juntaram-se às duas medalhas de Tóquio, somando seis olímpicas.