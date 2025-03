Real x Atlético: por que Mbappé não quis cobrar pênalti perdido por Vini

A classificação do Real Madrid diante do Atlético de Madrid poderia ter sido mais tranquila, não fosse o pênalti perdido por Vini Jr. no tempo normal. O brasileiro ganhou a bola de Mbappé, que sofreu a penalidade e preferiu não bater.

O que aconteceu

A imprensa espanhola revelou que Mbappé não quis cobrar o pênalti por conta de dores. Vini Jr. assumiu a responsabilidade e chutou para fora. O Atlético vencia o duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões por 1 a 0.

O Real ganhou um pênalti, mas Kylian Mbappé não estava bem. Ele lutou com as dores no tornozelo e com uma unha do pé que está saindo. Ele [Mbappé] disse a Vinicius: 'Não estou com vontade de bater, não me sinto pronto'. E saiu andando. Vini pegou a bola e cobrou, mas subiu demais.

Guillem Balague, da 'LaLiga TV'

Na decisão por pênaltis, Mbappé não cedeu a vez e foi o primeiro do Real Madrid a cobrar —e converter. Vini Jr., por sua vez, não teve oportunidade de bater o pênalti de novo, já que foi substituído por Carlo Ancelotti na prorrogação, dando lugar a Endrick.

Foi o primeiro pênalti desperdiçado por Vini Jr. por clubes em sua carreira. Até então, ele só havia errado o alvo em penalidades em dois jogos pela seleção brasileira: Brasil x Chile, em amistoso disputado em outubro de 2018, pelo sub-20, e Brasil x Venezuela, mais recentemente, pelas eliminatórias, em novembro de 2024.

Após 2 a 2 no placar agregado, o Real bateu o Atlético nos pênaltis por 4 a 2 e avançou às quartas de final. Agora, na próxima fase, irá encarar o Arsenal, em jogos que acontecem nos dias 8 e 16 de abril.