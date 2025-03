Ramón minimiza pressão no Corinthians e não confirma Garro na final: "Vamos fazer todo os esforços"

O técnico Ramón Díaz participou nesta sexta-feira da entrevista coletiva dos finalistas do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Questionado sobre a pressão à frente do Timão, o treinador minimizou e demonstrou confiança em seus jogadores.

"Sei que no futebol existe a pressão. Tive a sorte de ser jogador e saber como é a pressão. Agora sei a pressão de ser treinador. Mais do que isso, passa pelo convencimento do que eu transmito aos jogadores. Tenho que passar tranquilidade, confiança. Tenho muito confiança no meu time, pelas dificuldades que tivemos, isso nos fez crescer. Eles tiveram uma capacidade enorme de se recuperar, hoje estão jogando a final. Não penso na pressão em mim, estou acostumado. Vamos dar a vida pelo Corinthians, isso temos muito claro. Queremos competir e vamos competir até o último minuto. Não se decide em um jogo. Conhecendo os dois times, vai ser uma partida dura", afirmou o treinador.

O argentino também foi perguntado sobre a condição física do meia Rodrigo Garro, um dos principais atletas da equipe. O camisa 8 vem jogando no sacrifício por conta de dores no joelho direito.

Ramón não confirmou a presença do jogador no primeiro Derby da final, mas garantiu que o corpo médico do Corinthians está fazendo "todos os esforços" para que ele esteja em campo.

"É um jogador extraordinário. Nosso funcionamento é muito importante, todo o corpo médico está fazendo o máximo esforço para que ele participe desse jogo. Vocês elegeram Garro como um dos melhores meias do Brasil. Vamos fazer todos os esforços para que ele jogue essa partida. Se não, temos outros jogadores importantes, principalmente no ataque", afirmou.

Ramón, ainda, valorizou a reação do Corinthians desde sua chegada ao Parque São Jorge. Em cerca de oito meses, o técnico conseguiu livrar a equipe do rebaixamento no Brasileirão do ano passado e, nesta temporada, devolveu o clube à uma decisão estadual depois de cinco anos.

"Para mim, é algo muito especial chegar à final. Principalmente pelo pouco tempo que estou no Corinthians. Sempre vou agradecer aos jogadores, por sua inteligência, comportamento, nós chegamos à final. Estamos muito orgulhosos de chegar na final, vamos ter que competir. Sempre vou agradecer aos jogadores, por me dar a possibilidade de vir ao Corinthians e em pouco tempo chegar à final. Foram eles os verdadeiros protagonistas", concluiu.

A primeira partida da decisão será disputada neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o segundo encontro foi marcado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35, na Neo Química Arena.

O Corinthians, por ter melhor campanha na classificação geral, terá a vantagem de decidir o confronto como mandante. O Timão detém 33 pontos na tabela, contra 29 do rival alviverde.

De volta à final do Paulistão depois de cinco anos, a equipe do Parque São Jorge eliminou Mirassol e Santos nas quartas e semifinal, respectivamente. Já o Verdão, que busca um tetracampeonato inédito, despachou São Bernardo e São Paulo, em clássico que ficou marcado por um pênalti polêmico.

O campeão será definido conforme o placar agregado dos dois jogos da decisão estadual. Em caso de empate, o duelo irá para a disputa de pênaltis.