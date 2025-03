PVC: Abel pode mudar Estêvão de posição para evitar marcação de Angileri

Abel Ferreira pode mexer no posicionamento de Estêvão no primeiro jogo da final do Paulistão, domingo (16), no Allianz Parque, para evitar a marcação do lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, mostrou Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Uma hipótese: tira o Estêvão da ponta direita — coisa que o Abel já fez —, puxa o Estêvão para o lugar do Veiga, e o Veiga vai pro lugar do Facundo, o Facundo vai para a ponta esquerda, e o Mayke joga como lateral. Só não vai acontecer isso no começo do jogo, porque o Marcos Rocha está jogando muito bem.

O Corinthians tem uma formação com Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, e o Estêvão vai para cima do Angileri, só que o Angileri é muito bom marcador.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, centralizar Estêvão é uma forma de evitar a marcação de Angileri e aproximá-lo do gol.

Além da marcação do lateral argentino, Estêvão tem como desafio marcar seu primeiro gol em clássicos.

O Angileri é muito bom na marcação e é um desafio difícil para o Estêvão, que já teve dificuldade com o Enzo Diaz também. Tem uma malícia do marcador argentino que o Estêvão não conseguiu sair contra o São Paulo.

O Estêvão não fez gol ainda em clássico. O Endrick fez gol no sexto clássico dele, e o Estêvão vai para o nono clássico dele e não tem gol ainda.

Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras: Lucas Evangelista será relacionado contra o Botafogo, diz Hernan

Anunciado como reforço do Palmeiras, Lucas Evangelista será relacionado para o duelo contra o Botafogo na primeira rodada do Brasileirão, marcado para o dia 29, no Allianz Parque, informou o colunista André Hernan.

O volante não pode atuar nas finais do Paulista contra o Corinthians porque já jogou a competição pelo Red Bull Bragantino, mas estará à disposição de Abel Ferreira no Brasileiro.

Ele pode estrear já no jogo contra o Botafogo, já vai estar à disposição. Será relacionado, inclusive, para o jogo contra o Botafogo, que é depois da final.

André Hernan

O colunista explicou que Lucas Evangelista foi aprovado pelo departamento de saúde do Palmeiras após a realização de novos exames clínicos que não estão ligados ao coração, diferentemente do que se especulou.

A negociação estava quase fechada quando travou por uma alteração nos exames do volante, mas agora foi oficializada.

Ele já está treinando há alguns dias, depois do susto com a alteração do exame, que não é do coração, não tem nada a ver com a história do coração, como muita gente acabou especulando.

André Hernan

