Ponte Preta acerta com goleiro Matheus Kayser, do Brasiliense, para a Série C do Brasileiro

A Ponte Preta anunciou a contratação do goleiro Matheus Kayser, de 30 anos, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador, que atualmente defende o Brasiliense no Campeonato Candango, se apresentará ao clube campineiro após o término do Estadual.

Revelado pelo Athletico-PR, Kayser acumula passagens por Grêmio Anápolis, Vila Nova, Ceilândia e Luverdense. Ele chega para reforçar a meta do time campineiro, que segue se movimentando no mercado após a eliminação no Campeonato Paulista.

Com a chegada do goleiro, a Ponte Preta soma quatro contratações desde o fim do Estadual. Além de Kayser, o clube fechou com o zagueiro Danrlei Santos, ex-CRAC, o meia Diego Tavares, ex-Paraná, e o atacante Gustavo Vintecinco, que estava no Goiânia.

Na equipe alvinegra, Kayser terá a concorrência de Diogo Silva, titular absoluto e um dos destaques da Ponte no Paulistão. O goleiro fez grandes atuações na campanha que levou o clube ao mata-mata, apesar da eliminação precoce.

O elenco pontepretano segue em reformulação, com a diretoria buscando reforços para brigar pelo acesso à Série B. O clube tem apostado em jogadores experientes e de destaque em divisões inferiores para fortalecer a equipe.

A Ponte Preta estreia na Série C em abril, contra o Figueirense, no estádio Moisés Lucarelli. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu a data exata do confronto.