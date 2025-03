'Point da Nação': Barraca do Flamengo em praia do RJ recebeu até Vini Jr.

Do UOL, no Rio de Janeiro

Não tem como não ver. Se você estiver caminhando na orla da Barra da Tijuca (RJ), na altura do posto 6, com certeza irá se deparar com dezenas de bandeiras do Flamengo fincadas na areia. Por ali fica o "Point da Nação", barraca que ganhou esse batismo em 2019 e que serve como uma espécie de local de concentração praiano dos rubro-negros, onde até mesmo Vinícius Júnior já deu as caras.

Aberta também para outras torcidas

Quem toma conta do estabelecimento é Beto Martins, rubro-negro fanático e que já trabalha neste ramo há tempos. Antes de 2019, a barraca teve outros nomes.

"Antigamente era Boteco do Beto, Barraca do Beto... Eu não achava esses nomes legais, daí eu mudei e o Point da Nação chegou para ficar", explicou o empreendedor.

Apesar de toda a temática rubro-negra, torcedores de outros times também são bem-vindos. Por lá, a rivalidade é sempre de maneira sadia.

Tem muitos amigos que vêm aqui que são vascaínos, tricolores, botafoguenses... Não tem problema. Somos rivais, mas inimigos não, entendeu? Uma vez chegou um vascaíno aqui e me falou que me dava R$ 50 se eu cantasse o hino do Vasco e eu cantei o hino do Vasco para ele porque eu sou flamenguista, mas trabalhei em estádio de futebol, São Januário, Maracanã... Eu trabalhava vendendo cerveja para aquelas firmas que têm lá dentro, então você acaba se envolvendo com as torcidas. Todas são lindas, respeito todas elas, mas Mengão é Mengão. Mengão em primeiro lugar, né (risos)?

Vini Jr.: 'Literalmente em casa, né?'

Vinícius Júnior com Beto e sua esposa na barraca Point da Nação, na praia da Barra da Tijuca Imagem: Instagram / @pointdanacao.rj

Vinícius Júnior visitou a barraca durante suas férias no Brasil. Revelado pelo Flamengo, o atacante do Real Madrid fez questão de consumir no local e tirar fotos com o proprietário e sua esposa. Além disso, o jogador postou uma foto na barraca e brincou.

Tem uma foto dele bebendo um coco no Point da Nação, abraçado comigo e com minha esposa. Ele postou no Instagram dele: 'literalmente em casa, né'?

O local tem viralizado na internet por ser bastante chamativo com a temática do Flamengo. Além das mais de dez bandeiras do clube, há também cangas rubro-negras com o rosto de Adriano Imperador e do próprio Vini Jr.

Cara, eu não sei nem postar esses negócios de Facebook, Instagram... A minha barraca está famosa na internet, mas são os próprios clientes que postam. Eu, sinceramente, nem sei fazer.

Lagarto é apelidado de Zico

A "Point da Nação" tem um curioso "vizinho": um lagarto que fica na área verde próxima e que, de vez em quando, aparece para fazer um "passeio" pela areia e tomar um sol.

A convivência com o réptil criou "intimidade" a ponto de Beto apelidá-lo de Zico, o maior ídolo da história do Flamengo.

Os lagartos que aparecem aqui a gente alimenta, dá banho, dá água... E a gente vai botando o nome neles. Um deles eu botei o nome de Zico. O Zico é um lagarto ainda muito novo. Ele é o único que desce para tomar banho no chuveiro. Mas só desce de manhã e depois vai embora.

Esquenta da final na barraca

Beto já prepara sua barraca para os torcedores que quiserem fazer um "esquenta" antes da finalíssima do Campeonato Carioca. A partida no Maracanã acontecerá às 16h e o Flamengo tem a vantagem do empate após vencer o primeiro duelo por 2 a 1.

A previsão do tempo até o momento para a data é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva para tarde e noite. A mínima é de 23°C e a máxima é de 27°C. Os dados foram divulgados pelo site "Climatempo".