Pedro Raul iguala o que fez em um ano no Corinthians em só 4 jogos no Ceará

Pedro Raul precisou de apenas quatro jogos no Ceará para igualar os números que somou durante um ano no Corinthians.

Começo avassalador

Pedro Raul tem quatro gols e uma assistência em quatro jogos no Ceará. O atacante somou o mesmo número de tentos e passes para gols em 38 jogos pelo Corinthians.

O centroavante é titular absoluto do Ceará. Dos quatro jogos que fez, ele só começou na reserva em sua estreia, contra o Maracanã. Mesmo assim, não deixou de ir às redes.

Dois gols foram mais especiais. Pedro Raul marcou o gol da vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o América-RN na primeira fase da Copa do Brasil e fez um dos dois no empate por 2 a 2 com o Confiança — seguido de vitória nos pênaltis — na segunda etapa da competição. Os outros dois tentos saíram contra o Maracanã, nas semifinais do Campeonato Cearense.

O começo no Vozão é totalmente diferente do cenário que Pedro Raul viveu no Corinthians. O jogador foi contratado pelo Timão no começo do ano passado para fazer sombra a Yuri Alberto, mas não conseguiu convencer. Ele perdeu espaço no elenco e chegou a virar a quarta opção. Pedro teve chances no início de 2025, até fez um gol. Porém, não foi o suficiente.

Pedro Raul tem contrato com o Ceará até o final do ano. Ele foi emprestado pelo Corinthians ao longo da última janela de transferências.