Palmeiras tem boas notícias: Porto chegará em frangalhos ao Super Mundial

Adversário do Palmeiras no grupo A do Super Mundial de Clubes, o Porto vai chegar em frangalhos no torneio da Fifa, afirmou o colunista Julio Gomes no UOL News Esporte desta sexta (14).

Esse grupo é muito bom para o Palmeiras, porque além de pegar um europeu só, o Palmeiras pega um europeu que não está bem — o Porto vive uma temporada caótica.

O Porto está mal no Campeonato Português, eliminado da Europa League e vai chegar em frangalhos no Mundial.

Esse é um grupo para o Palmeiras ficar em primeiro e torcer para o Botafogo ficar em segundo [do grupo dele], porque você não quer pegar nem o PSG nem o Atlético de Madrid [nas oitavas de final].

Julio Gomes

O colunista explicou que o Porto vive momento de transição institucional após décadas comandado pelo ex-presidente Jorge Nunes Pinto da Costa.

O André Villas Boas se tornou presidente do clube depois de 42 anos de mandato do Pinto da Costa, que morreu inclusive esse ano. É uma mudança de gestão que não vai ser fácil.

Depois de 42 anos com o mesmo presidente, o Porto troca de mãos, o Villas Boas já demite o Sérgio Conceição, que era o técnico e agora está no Milan, e coloca no lugar o auxiliar dele, que ficou com o carimbo de traidor na testa.

Ele foi mal pra caramba e já foi demitido, e aí o Porto contratou o [Martín] Anselmi, que é um argentino que já foi técnico do Del Valle.

Julio Gomes

Além do Porto, o Palmeiras também enfrenta na fase de grupos o Al-Ahly, do Egito, e o Inter Miami, time de Messi que representará os donos da casa no Mundial disputado nos EUA.

No UOL News Esporte especial desta sexta, Julio Gomes analisou os grupos de times brasileiros no Super Mundial.

