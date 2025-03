Palmeiras: Por que reforços menos badalados empolgam Abel e direção

O Palmeiras contratou na janela de transferências nomes badalados como Paulinho e Vitor Roque, que custaram cifras recordes, mas a direção e a comissão técnica alviverde também estão empolgados com os reforços menos conhecidos para a torcida.

Quem são eles

Micael

O zagueiro de 24 anos foi contratado junto ao Houston Dynamo, da MLS, por US$ 5 milhões (cerca de R$ 29 milhões na cotação atual).

A contratação do defensor causou surpresa na torcida, já que o atleta praticamente não atuou como profissional no Brasil, mas o Palmeiras está empolgado com o atleta desde os primeiros exames do jogador.

O zagueiro impressionou pelo aspecto físico. Profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde ficaram impressionados com os testes de força que Micael fez ao chegar na Academia de Futebol.

Micael teve duas atuações convincentes contra São Bernardo e São Paulo já no mata-mata do Paulistão, e seguirá no time nas finais contra o Corinthians. O zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma lesão ligamentar no joelho e só deve retornar em três semanas.

Emiliano Martínez

Lucas Moura, do São Paulo, sofrendo falta de Emiliano Martínez, do Palmeiras Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O meio-campista uruguaio de 25 anos foi contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, e custou cerca de R$ 44 milhões + bônus por 75% dos direitos.

A torcida não aprovou inicialmente os valores e a liga que o atleta atuava. Além disso, antes da passagem na Dinamarca, Emi jogou no RB Bragantino em 2021, mas não empolgou e e foi negociado após 13 jogos.

No entanto, Emiliano já caiu nas graças da torcida e virou titular do time de Abel Ferreira. Ele começou os últimos seis jogos no Palmeiras e seguirá no time nas finais do Paulistão.

Bruno Fuchs

Bruno Fuchs, zagueiro contratado por empréstimo pelo Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O defensor de 25 anos chegou ao Palmeiras após uma troca com o Atlético-MG envolvendo lateral-esquerdo Caio Paulista.

O Palmeiras buscava um novo clube para Caio e ainda recebeu um atleta para a defesa, setor que precisava de um reforço após a venda de Vitor Reis para o Manchester City.

Além disso, Fuchs tem um ótimo currículo. Ele foi campeão olímpico com a seleção em Tóquio e foi vendido pelo Inter para o CSKA em 2020 por 8 milhões de euros.

Até o momento o jogador só fez uma partida, e atuou por 30 minutos, mas pode receber mais chances com a lesão de Gómez.

Lucas Evangelista

Lucas Evangelista comemora gol marcado pelo Bragantino contra o Corinthians no Paulistão Imagem: Diogo Reis/AGIF

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do meio-campista de 29 anos que estava no RB Bragantino. O negócio será fechado em R$ 24 milhões.

Lucas Evangelista está em sua sexta temporada no futebol brasileiro e foi protagonista do time de Bragança. Neste período a equipe foi vice-campeã da Copa Sul-Americana e ficou em 6º nos Brasileiros de 2021 e 2023.

O atleta chega para suprir a saída de Zé Rafael, e é dois anos mais novo. No ano passado, Evangelista atuou em 53 partidas e foi titular 46 vezes. Já Zé fez 37 jogos, 29 titular — o atleta teve problemas para se manter saudável em 2024 e foi negociado com o Santos neste início de temporada.